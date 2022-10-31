Кишинёв, , 11:45 — REGNUM Экономия на уличном освещении в Кишинёве в течение последних пяти показала в сутки получается сэкономить 15 тыс. леев (менее 48 тыс. рублей), при этом в тёмном городе повышаются риски для пешеходов и водителей. Об этом 31 октября сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

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Он добавил, что экономили на освещении только в Кишинёве, а в других города страны этого не делали. При этом именно к мэрии столицы центральные власти предъявляют претензии.

«Итак, уважаемые начальники, доминаторы и все те, кто наверху, вы не вылезаете из своих мягких кресел и не выезжаете из Кишинёва, нам не нужно экономить 15 тысяч леев в день в столице с населением около 1 миллиона жителей», — написал Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что фонари на улицах Кишинёва оборудованы LED--лампами. Один час освещение города составляет 0,02% от сточного потребления электроэнергии в стране.

Напомним, в Кишинёве на прошлой неделе уличное освещение включали на 1 час позже, чем полагалось, в связи с дефицитом электроэнергии в Молдавии.

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