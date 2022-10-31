Томск, , 11:44 — REGNUM В Томске 31 октября торжественно открыли Аллею памяти в честь бойцов 96-й Гвардейской Иловайской стрелковой дивизии, защищавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Аллея памяти в честь бойцов 96-й Гвардейской Иловайской стрелковой дивизии. Томск Администрация Томской области

Аллея расположена возле Томского механико-технологического техникума. На стелах в рамках проекта «Освобождали Донбасс: томичи в 96-й Гвардейской Иловайской стрелковой дивизии» увековечены имена 212 томичей.

«Финансирование на создание аллеи техникум и томское отделение «Поискового движения России» получили благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов», — добавили в администрации.

Напомним, 96-я гвардейской стрелковая дивизия в сентябре 1943 года вместе с другими соединениями 2-й гвардейской и 5-й ударной армий освободила город Иловайск от фашистов, за что вскоре получила почетное наименование «Иловайская».