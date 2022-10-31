Бишкек, , 11:44 — REGNUM Правительство Киргизии с 1 ноября отменяет режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции, ранее введённый на всей территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Акылбек Жапаров.

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Отмечается, что такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжающейся тенденции снижения заболеваемости.

По информации Министерства здравоохранения, все регистрируемые случаи заражения коронавирусом протекают в легкой или бессимптомной форме, а тяжелых или летальных случаев не наблюдается длительное время.

ИА REGNUM напоминает, что режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции действует в Киргизии с 22 марта 2020 года. Его ввели сразу же после того, как Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии COVID-19.