31 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Несмотря на то, что вооружённый конфликт в Сирии перешёл в фазу затяжной войны, а в некоторых регионах и вовсе «встал на паузу», ситуация в стране постепенно ухудшается. На оккупированных боевиками территориях усугубляется гуманитарная ситуация, в разных районах Сирии набирает обороны эпидемия холеры. В то же время Дамаск почти ежедневно становится целью авиаударов со стороны Израиля, а север страны превращается в поле битвы между отрядами боевиков, делящими власть и сокращающиеся ресурсы.

Артемий Шарапов, , 13:41 — REGNUM Сирия переживает едва ли не самый тяжёлый кризис с начала гражданской войны. В стране действуют группы боевиков, преследующих самые разные цели, а зачастую — вступающих в конфликт друг с другом. В октябре 2022 года резко обострилась ситуация в районах Идлиб и Алеппо, находящихся под контролем радикалов. В противостояние вступили поддерживаемая Турцией так называемая «Сирийская национальная армия» и радикалы, близкие к группировке «Хейт-Тахрир-аш-Шам» (ХТАШ, филиал запрещённой в России организации «Аль-Каида»).

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Причины конфликта предельно просты. Глобальный финансовый кризис приводит к усугублению ситуации в Идлибе, международные организации сокращают поставки гуманитарной помощи в регион. Всё это приводит к сокращению «кормовой базы» боевиков, которые решили перераспределить сферы влияния. Боевые действия охватили города Африн и Аль-Баб вблизи границы с Сирией. Боевики делят земельные участки, отобранные у местных жителей, вырубают местные оливковые рощи, вывозят личное имущество граждан и даже режут на металл линии электропередачи и водопроводные трубы.

Продолжительный конфликт привёл к тому, что отряды «Сирийской национальной армии» оставили приграничные районы и отступили вглубь страны. Таким образом, на путях поставок гуманитарных грузов прочно обосновались радикалы, что явно не пойдёт на благо миллионам сирийцев, живущих только за счёт помощи ООН, Красного Полумесяца и других международных организаций.

Сирийские солдаты после боя Abkhazian Network News Agency

Однако и на территориях, которые находятся под контролем властей Сирии, гуманитарная ситуация стремительно ухудшается. В сентябре–октябре в ряде регионов был зафиксирован резкий рост заболеваемости холерой. Общее число заболевших, по различным оценкам, может достигать от 10 до 30 тысяч человек. С другой стороны, власти соседнего Ливана заявили, что более не могут оказывать помощь находящимся на их территории сирийцам, и начали процесс репатриации беженцев. Возвращённые беженцы также могут быть разносчиками эпидемии. Кроме того, их необходимо размещать, обеспечивать работой, едой и медикаментами.

Среди возвращающихся могут скрываться сторонники радикальных исламистов, которые ведут активную агитацию в лагерях беженцев.

Приток «свежей крови» может позволить группировкам боевиков, на время ушедших в подполье, вновь поднять голову. Местные СМИ сообщают об участившихся нападениях радикалов в провинциях Дераа и Сувейда. В руки правительства регулярно попадают грузы с оружием, идущим из Ливана и Иордании. Но часть этого оружия всё же оседает на сирийской территории. Ухудшение гуманитарной и экономической обстановки создаёт террористам благоприятную почву для вербовки среди беднейших слоёв населения. Новобранцев нужно только вооружить и направить в нужную сторону.

Как будто только этого было мало, Сирия в октябре подвергалась самым мощным за последние годы воздушным ударам. ВВС Израиля наносят удары по провинции Димашк, причём их целью становятся военные объекты сирийской армии. Согласно информации СМИ, на территории Сирии развёрнута сеть по производству иранских вооружений, которые планируется использовать против Израиля.

Фактически Сирия превращается в поле битвы между Ираном и Израилем и не имеет возможностей, чтобы этому помешать.

ВВС Израиля U.S. Air Force

Сложившаяся ситуация приводит к самому масштабному кризису, который Сирийская Республика знала за всю свою историю. Если в 2013–2015 годах перед страной стояла только угроза терроризма, то теперь Сирия, фактически разделённая на несколько автономных территорий, одновременно страдает от проблем в экономике, роста цен на продовольствие и топливо, угрозы военного конфликта как извне, так и внутри страны, эпидемий и так далее.

При этом видится крайне маловероятным, что правительству страны удастся в одиночку преодолеть все эти кризисы. У Дамаска нет и не может быть ресурсов, которые бы позволили бороться с таким количеством угроз одновременно. И затянувшийся кризис рано или поздно вспыхнет огнём вооружённой борьбы. А значит, нынешняя пауза в сирийском конфликте — это только пролог к новой войне, возможно — ещё более жестокой, чем была до сих пор.