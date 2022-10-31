Киев, 31 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В результате работы систем противовоздушной обороны (ПВО) боевиков ВСУ в одном из районов Киевской области повреждены здания и есть пострадавшие. Об этом 31 октября сообщает прокиевское агентство «Суспільне» со ссылкой на главу так называемой национальной полиции региона Андрея Небитова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На Киевщине вследствие работы ПВО — травмированы люди и повреждены здания», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что системы ПВО киевских нацистов якобы смогли сбить несколько российских крылатых ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ.