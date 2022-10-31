Якутск, 31 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В ближайшее время на счета представителей семей военнослужащих из Якутии начнут перечислять по 200 тыс. рублей. О том, что единовременные выплаты люди получат в течение ближайших двух дней, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Её слова опубликовал «Якутск Вечерний».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Вице-премьер напомнила, что для ускорения сбора сведений о резервистах представители министерства труда Якутии были командированы в воинские части соседних регионов на Дальнем Востоке.

«Среди необработанных — сведения, поступившие из Приморского края. Сейчас идёт их обработка. Минтрудом одновременно данные согласовываются с МВД, налоговой службой и другими органами», — отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ускорить перечисление 150 тыс. рублей родственникам мужчин, мобилизованным из Приморского края для участия в спецоперации в защиту Донбасса, поручил губернатор региона Олег Кожемяко. Средства должны поступить на счета приморцев в течение ноября.