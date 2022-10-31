Джакарта, 31 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вошел в список 500 самых влиятельных мусульманских деятелей мира в 2023 году, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Президент Индонезии занял 13-е место в списке.

По данным издания The World’s 500 Most Influential Muslims 2023, президент Индонезии находится на одну позицию ниже священнослужителя из Саудовской Аравии шейха Салмана Аль Уды, который занял 12-е место.

Другими словами, Джоко Видодо входит в список 50 самых влиятельных мусульманских деятелей мира в 2023 году. Первое место занимает король Салман ибн Абдель Азиз аль Сауд.

Помимо президента Индонезии, в список индонезийских мусульманских лидеров включен председатель крупного мусульманского объединения в Индонезии «Нахдлатул Улама», который занимает 19-е место.

В категории лидеров и политиков президент Индонезии занял 9-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Сеуле (Южная Корея).

Читайте также: Индонезия опечалена известием о трагической давке в Сеуле