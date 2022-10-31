Лондон, 31 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Личный телефон бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс мог быть взломан с помощью израильской шпионской программы Pegasus. Об этом 31 октября пишет The Times со ссылкой на экс-главу британской службы внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера.

U.S. Department of State Лиз Трасс

«Все устройства, подключённые к интернету, могут подвергнуться риску взлома», — приводит издание слова Янгера.

Он предупредил об опасности программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO. Она могла быть целенаправленно использована на телефонах глав государств.

Янгер возглавлял МИ-6 с 2014 по 2020 год.

Ранее британские СМИ сообщали, что телефон Трасс был взломан «российскими агентами», когда она находилась на посту главы МИД. Тогда произошла утечка деталей переговоров о поставках оружия киевскому режиму. Подробности об инциденте «были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном», который предпочёл не придавать это огласке.