Калининград, , 11:43 — REGNUM В арбитраж Калининградской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает один из старейших налогоплательщиков региона, — ООО «Судоремонтный завод АМС-Интер». Заявление от кредитора пока суд не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Фёдора Виноградова появился в базе суда 24 октября 2022 года. Сумма претензий составляет 15 148 030,94 рубля.

В мае 2022 года тот же кредитор выиграл судебный спор у завода о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами — 2 421 193,74 рубля и взыскании процентов вплоть до фактического исполнения обязательств. Из материалов дела следовало, что ранее Виноградов входил в число владельцев, но в апреле 2018 года вышел из состава участников, а его доля в размере 1/3 от уставного капитала перешла к обществу. До этого Виноградов неоднократно выступал истцом в корпоративных спорах с ООО

Напомним, банкротные претензии в арбитраж поступили и к предприятию из Ивановской области — ООО «Ивановский станкостроительный завод», среднесписочная численность персонала которого составляет порядка 300 человек. Также банкротный иск подан и к «дочке» компании Nissan, — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Даты заседаний ещё не назначены.