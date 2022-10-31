Стаханов, ЛНР, , 11:38 — REGNUM Трое жителей Стаханова госпитализированы за сутки с отравлением дикорастущими грибами. Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе МЧС Луганской Народной республике.

Грибы в лесу Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Две женщины и мужчина попали в реанимационное отделение центральной городской многопрофильной больницы Стаханова. У всех диагностировано отравление дикорастущими грибами. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при сборе грибов.