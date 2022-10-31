Херсон, , 11:38 — REGNUM Жители Херсона, решившие остаться в городе, получают помощь со стороны властей. Об этом заявил 31 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов Khogov.ru

«В Херсоне администрация продолжает всем людям, кто остался, помогать. Вопросы решаются», — приводит слова Стремоусова ТАСС.

По его данным, на правом берегу остались люди, которые не захотели покидать свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о перемещении около 70 тысяч жителей Херсона и Херсонской области с правого берега Днепра на безопасные территории. На левый берег переехала и администрация области. При этом коммунальные службы в Херсоне работают.