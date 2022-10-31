Пенза, 31 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Из резервного федерального фонда на расселение граждан из ветхого жилья Пензенской области выделено более 266 млн рублей. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, из 14 участвующих в программе переселения муниципальных образований семь полностью завершили реализацию мероприятий.

В Пензенской области показатели расселяемой площади на данный момент составляют более 92%, по переселяемым гражданам — 112,85%. До конца года планируется законтрактовать не менее 90%.

«Все понимают, что задача расселения ветхого жилья поставлена главой государства. Это важный фактор качества жизни наших граждан. Пензенской области распоряжением правительства РФ выделено 266 млн 345 тыс рублей из резервного фонда. Это бюджетные ассигнования на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов по линии переселения граждан в новые квартиры», — пояснил губернатор Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 1 сентября 2025 года планируют расселить 4,37 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

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