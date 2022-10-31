Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM Видеозапись момента обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат опубликовал 31 октября ряд индийских СМИ.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

На выложенных в интернет кадрах видно, как стоящие на мосту люди раскачивают его, а затем вантовые крепления на одной стороне подвесного моста вдруг отрываются от пилонов, и люди падают в реку с большой высоты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 141 человека увеличилось количество погибших в результате обрушения вантового моста в индийском штате Гуджарат.