Ярославль, 31 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области планируется ремонт дворов в больницах и школах. Об этом на заседании правительства региона рассказал губернатор Михаил Евраев.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

На проект планируется выделить 100 миллионов рублей.

«Мы дополнительно предусмотрели 100 миллионов рублей на асфальтирование и благоустройство территорий больниц, школ, детских садов. Когда мы говорим о подъездах к соцучреждениям, то это очень правильно. Но у нас такие дворы у больниц! Мы сделали дорогу к больнице, а потом люди, которых везет скорая помощь, въезжают на территорию больницы и там яма на яме, то, конечно, так быть не должно. Поэтому, мы вводим отельную программу по асфальтированию территорий больниц, школ и детских садов. В 2023 году мы эту работу начнем», — рассказал Михаил Евраев.

Помимо этого продолжатся работы по ремонту подъездов к социальным учреждениям. На 2023 год запланировано выделить на эти цели 600 миллионов рублей.