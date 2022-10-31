Пермь, 31 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Жители Березников Пермского края призвали правоохранительные органы привлечь к ответственности местного предпринимателя Романа Оснадчука после его слов о мобилизованных и специальной военной операции.

Страница Романа Оснадчука в VK (https://vk.com/romanosnadchuk Роман Оснадчук

Ранее Оснадчук в соцсетях в особо циничной форме унизительно высказался в адрес мобилизованных и СВО. Позже видео было удалено из его соцсетей. Спустя некоторое время он записал видеообращение, в котором «извинился» и рассказал, что «перепил очень много водки и наговорил много всяких гадостей».

Слова предпринимателя вызвали общественный резонанс не только в Березниках, но и во всем Пермском крае. Жители просят правоохранительные органы обратить внимание на высказывания предпринимателя.

Отметим, что ранее Оснадчук возглавлял в Березниках общественную организацию «Молодые предприниматели Пермского края». Он является директором и совладельцем строительной компании «Омега», сейчас занимается розничной торговлей рыбой и морепродуктами.

Напомним, согласно статье 280.3 Уголовного кодекса РФ, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, наказываются штрафом, либо лишением свободы сроком на три года.