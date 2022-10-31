Кострома, , 11:49 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов поручил дорожникам лучше убирать тротуары от снега и льда. Об этом сообщает администрация города.

Тротуар на одной из главных улиц Костромы — Магистральной Наталья Диева © ИА REGNUM

«Как показывает опыт последних зим, все силы дорожного предприятия направляются на расчистку и посыпку проезжей части. И недостаточно внимания уделяется тротуарам. В этом сезоне перед дорожниками ставлю задачу — всю малую технику и где возможно большие машины направлять на уборку пешеходных зон. Где невозможна механизированная расчистка, будем убирать снег вручную».

Уборкой улиц в городе занимаются два муниципальных учреждения — «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к работе приглашают сторонних подрядчиков, но в снежные зимы это не помогает справиться с проблемой. Тротуары на важнейших улицах города остаются труднопроходимыми.

Всего этой зимой в уборке города задействуют 84 машины. Для качественного содержания дорог Костроме необходимо более 150 единиц техники.

Читайте ранее в этом сюжете: Зимой в Костроме вновь может не хватить машин для качественной уборки снега