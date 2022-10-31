Кострома, 31 октября 2022, 11:49 — REGNUM Глава администрации Костромы Алексей Смирнов поручил дорожникам лучше убирать тротуары от снега и льда. Об этом сообщает администрация города.
Уборкой улиц в городе занимаются два муниципальных учреждения — «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к работе приглашают сторонних подрядчиков, но в снежные зимы это не помогает справиться с проблемой. Тротуары на важнейших улицах города остаются труднопроходимыми.
Всего этой зимой в уборке города задействуют 84 машины. Для качественного содержания дорог Костроме необходимо более 150 единиц техники.
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