Москва, 31 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Китай готов вместе с Россией накапливать энергию для двусторонних отношений и сотрудничества. Об этом говорится в телеграмме глава МИД КНР Ван И по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Глава МИД Китая подчеркнул, что на основе договоренностей глав двух государств Пекин готов вместе с Москвой идти в ногу со временем.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравительную телеграмму направил лидер КНР Си Цзиньпин в Россию по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

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