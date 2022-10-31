Турция и ООН возобновят инспекции судов в рамках «зерновой сделки»
Вашингтон, 31 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Команды Турции и ООН возобновят инспекции судов в рамках «зерновой сделки». Об этом 31 октября сообщает американское агентство Reuters.
Александр Погожев ИА REGNUM
Зерно
СМИ ссылается на представителя ООН, который рассказал о возобновлении инспекции судов в рамках «зерновой сделки» после приостановки участия России в ней.
Ранее стало известно, что ООН и Турция согласовали выход 16 судов по гуманитарному коридору в Чёрном море 31 октября.