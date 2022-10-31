Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге перешел на осенне-зимнее расписание полетов, сообщили 31 октября в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

ВВСС Аэропорт «Пулково»

В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 64 российским направлениям. Новыми перевозчиками на рейсах из Санкт-Петербурга станут авиакомпания «Ижавиа», которая запустит рейсы в Калининград, и «Аэрофлот» на направлении Минеральные Воды.

«Планируются полеты в Казань и Новокузнецк по туристической программе чартерных рейсов», — рассказали в пресс-службе.

В международной программе полетов из аэропорта Пулково новыми станут направления: египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, Астана (Казахстан) авиакомпании SCAT Airlines и Коломбо (Шри-Ланка) авиакомпании AZUR air.

Из «Пулково» планируется увеличение частоты полетов в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Новым перевозчиком в Стамбул станет авиакомпания «Россия», которая начнет выполнять рейсы в партнерстве с туристическим оператором «Библио-Глобус».

«Всего прямые перелеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга в 25 зарубежных городов», — подытожили в пресс-службе управляющей компании аэропорта.