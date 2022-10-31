Ярославль, 31 октября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. История с пропажей части чугунной ограды Волжского бульвара в Ярославле напоминает сериал с плохими актёрами, шаблонными репликами и дешёвыми декорациями. Литое ограждение стояло здесь десятки лет — как минимум с середины XX века. Этим летом чугун оказался между двух огней. С одной стороны, начался ремонт улицы Первомайской, с другой — монтаж новой системы освещения бульвара.

Волжский бульвар напоминает замороженную стройплощадку

Выкорчевали и увезли

Кому именно помешала историческая ограда — то ли дорожникам, то ли электрикам — доподлинно не известно. Или же просто ей не повезло. Но в середине лета кто-то снял решётки, выкорчевал столбы и увёз их в неизвестном направлении.

Ярославцы отреагировали на это болезненно — все ещё помнят скандал с чугуном времён мэра Владимира Слепцова. Тогда на защиту традиционных оград сквера от губернаторской программы «Решаем вместе» поднялся едва ли не весь город. К чести Слепцова, после недолгого сопротивления власти тогда резко поменяли своё решение, оставив чугун в покое.

На этот раз ограду увезли без предупреждения, и защитить её жители не успели. Но объяснили свои действия власти так же неуклюже. Если при Слепцове планы обосновывали «хрупкостью чугуна», то теперь — необходимостью срочного ремонта. По логике, если уж ремонтировать, то всё. Но почему-то сняли решётку только с одной стороны. Как раз с той, где она была целее всего.

Яндекс-панорамы Вот эту решётку увезли «для ремонта»

А вот с противоположной стороны, где ограда из-за близости к склону наклонилась и разошлась, почему-то ремонт не потребовался.

Со стороны Красного спуска чугун «решили» не ремонтировать

Произошла «физическая утрата»

Первомайский бульвар является объектом культурного наследия местного значения, а рисунок чугунной решётки входит в предмет охраны. По закону, чтобы отремонтировать ограду, нужно было выполнить проект, сделать его экспертизу и получить разрешение на работы.

В августе запросы по ситуации отправил в различные органы региональный уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. Мы попросили у него ответы. Судя по ним, власти просто проигнорировали законодательство об охране объектов культурного наследия.

«Чугунное ограждение снято учреждением (МБУ «Горзеленхозстрой — ИА REGNUM) для проведения ремонта и будет восстановлено в срок до 1.11.2022», — сообщил департамент городского хозяйства мэрии Ярославля.

Департамент охраны объектов культурного наследия области констатировал, что произошла «физическая утрата» части объекта культурного наследия.

«В результате обследования установлено, что вышеуказанный объект культурного наследия не имеет полной физической утраты, отсутствует только часть чугунного ограждения в северо-восточной части бульвара со стороны ул. Первомайская», — написала директор департамента Грушевская.

Бульвар уничтожен не до конца, а вы тут переполошились!

Накажите себя сами

Несмотря на то, что часть объекта «утрачена», департамент никак не стал наказывать собственника — мэрию города. Защитники наследия сослались на постановление правительства России, которое запрещает внеплановые проверки. Кроме того, как указали в ДООКН, «охрана объектов культурного наследия местного значения возложена на органы местного самоуправления, в данном случае на департамент градостроительства мэрии г. Ярославля». То есть фактически мэрии предложили наказать себя саму.

В департамент градостроительства уполномоченный тоже обращался. Но там поступили ещё изящнее — переслали запрос в департамент городского хозяйства, который и курирует «Горзеленхозстрой», который демонтировал забор. Круг замкнулся: жалоба попала к тому, на кого пожаловались.

Главное — документооборот

В департаменте градостроительства есть главный архитектор города. Должность была введена при мэре Владимире Волкове, он пригласил на этот пост своего соратника по работе в Переславле Артёма Цымбалова. Казалось бы, именно главного архитектора должны волновать вопросы внешнего облика сквера, сохранения культурного наследия… Мы позвонили Артёму Юрьевичу и спросили, что произошло с решёткой бульвара. Ответ чиновника был краток:

«Я её съел», — сказал Цымбалов, после чего вновь посоветовал обратиться в департамент городского хозяйства, сославшись на «документооборот».

Тогда мы попросили его высказать своё мнение как главного архитектора о том, нужно ли вообще ограждение на Волжском бульваре.

«Ограда хороша на кладбищах, и то не всегда. В центре красивого современного города Ярославля чем меньше оград и плит — тем лучше», — категорично заявил Цымбалов.

Часть исторической атмосферы города

Может, конечно, эксперты погорячились, признав решётку культурной ценностью, а место её, как полагает главный архитектор, — на кладбище? Вопрос об этом мы задали историку и искусствоведу.

«Думаю, что ограда здесь — часть исторической атмосферы города. Мы видим её на ретрофотографиях, она перекликается с историческим ограждением Волжской набережной, визуально выделяет бульвар, превращает его в особую локацию, памятник истории и культуры», — сказала кандидат исторических наук, автор краеведческих книг Мария Александрова.

Ограда должна вернуться на место, полагает кандидат искусствоведения, государственный эксперт Мария Стовичек.

«Должно быть единообразно: либо везде есть, либо везде нет. Эта часть не самостоятельная — это фрагмент общего бульвара, разделённого площадью. Некорректно разбивать его оформление. Здесь в зависимости от сохранности: или всё снять, если мало осталось, или всё вернуть, изготовив недостающие секции. В данной ситуации — однозначно вернуть», — говорит Мария Стовичек.

Сквер-инвалид огорожен только с одной стороны

Сквер-инвалид

Сейчас сквер выглядит как инвалид, у которого отрезали ногу. Вместо ажурной ограды — выкорчеванная земля. Выпал снег, и власти уже не обещают вернуть чугун к 1 ноября.

Так выглядит бульвар сейчас

И вообще ничего не обещают. Говорят: теперь нужны деньги, вот если они будут, то тогда…

«Работы по восстановлению недостающих секций чугунного ограждения будут проведены в соответствие с требованиями, установленными статьей 47.3. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при выделении достаточного финансирования на указанные цели», — сообщили в мэрии Ярославля на последний запрос редакции по этому вопросу.

Выходит так: сломать можно без соблюдения закона «Об объектах культурного наследия», а вот восстановить — тут и закон нужен, и деньги. А, может, никакого забора давно и нет и он уже переплавлен на кладбищенские ограды, о которых так образно говорил главный архитектор?

Теперь бульвар никак не отделён от Первомайской улицы

Зачем нужен главный архитектор?

Больше всего в этой истории удивляет формализм и бюрократический подход ярославских властей к вопросу, который, казалось бы, должен исключать всякое бездушие. Могут ли заниматься охраной наследия люди равнодушные? Могут, но, наверное, не должны.

Много лет общественники наставивали на возвращении должности главного архитектора Ярославля. Они надеялись, что авторитет и опыт главного архитектора помогут власти избежать ошибок и скандалов в историческом центре, а спорные решения будут приниматься с участием общественности.

Сейчас ясно, что эти ожидания не оправдались. Ведь уже после этого знаменательного события в зоне ЮНЕСКО появились блестящие стальные заборы и исчез исторический чугун в сквере у Ротонды, началось разрушение дома в «актёрском квартале», на зданиях-памятниках без всяких разрешений рисуют любители граффити, владельцы закрашивают краской декоративную облицовочную плитку в стиле модерн, а слепцовские «кроватные спинки» продолжили свою экспансию на Которосльной набережной. И если Артём Цымбалов вслед за другими членами команды мэра Владимира Волкова уедет в более хлебные края, должность можно вполне спокойно упразднять. Ну что поделать? Не получилось.