Уфа, 31 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» из Башкирии намерен перечислить часть полученной суммы, полученной в качестве приза, на поддержку участников спецоперации на территории б. УССР. Об этом 31 октября сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациямЕлена Прочаковская на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

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Он сообщила, что школьник из города Туймазы, который победил в конкурсе «Большая перемена» и получил приз в размере 200 тысяч рублей, часть этой суммы захотел направить на поддержку участников спецоперации.

По ее словам, школьник намерен закупить для военнослужащих теплые носки. Прочаковская сообщила, что подростку уже разъяснили, как он может передать помощь.