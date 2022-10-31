Новочеркасск, Ростовская область, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области студентов старше 18 лет привлекли к патрулированию улиц в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы донского казачества.

Народные дружинники участвуют в профилактических рейдах Adm44.ru

С просьбой предоставить дружинников для патрулирования городских улиц в администрацию Новочеркасска обратилась полиция. Это связано с повышенными мерами безопасности и введённым в Ростовской области средним уровнем реагирования. В шести учебных заведениях города действуют добровольные студенческие дружины. На обращение откликнулись три учебных заведения.

Пока в патрулировании улиц Новочеркасска участвовали студенты из двух вузов. Они несут дежурство в составе двух полицейских, двух представителей казачьей дружины и двух добровольных дружинников. График патрулирования определяет полиция, ориентировочно — с 16:00 до 22:00 мск.