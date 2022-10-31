Москва, 31 октября 2022, 11:29 — REGNUM Владимир Пресняков заявил, что весь гонорар от выступления на сольном концерте, который прошёл в комплексе «Крокус Сити Холл», он направит на поддержку участников спецоперации. Об этом 31 октября сообщает kp.ru.
«Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это, благодаря вам», — сказал Пресняков зрителям во время приветствия. Отмечается, что слова исполнителя зал встретил одобрительным гулом и аплодисментами.
Ранее СМИ сообщили, что сын Владимира Преснякова Никита уехал в США. В Сеть выложили фотографии, на которых он якобы запечатлён на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Читайте ранее в этом сюжете: Театр Безрукова нашёл замену уехавшему в США Никите Преснякову