Москва, 31 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Владимир Пресняков заявил, что весь гонорар от выступления на сольном концерте, который прошёл в комплексе «Крокус Сити Холл», он направит на поддержку участников спецоперации. Об этом 31 октября сообщает kp.ru.

Владимир Пресняков

«Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это, благодаря вам», — сказал Пресняков зрителям во время приветствия. Отмечается, что слова исполнителя зал встретил одобрительным гулом и аплодисментами.

Ранее СМИ сообщили, что сын Владимира Преснякова Никита уехал в США. В Сеть выложили фотографии, на которых он якобы запечатлён на вечеринке в Лос-Анджелесе.