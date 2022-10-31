Шебекинский район, Белгородская область, 31 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Село Красное Шебекинского городского округа попало под обстрел 31 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслва Гладкова Осколки снаряда

По данным властей, осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Пострадавших нет. На месте находятся оперативные службы, идёт подомовой обход территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября обстрелу подверглось село Никольское Белгородского района в результате чего была повреждена линия электропередачи.