Вашингтон, 31 октября 2022, 11:28 — REGNUM Угрозы стали поступать в адрес лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера после нападения на мужа палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает New York Post.
Читайте также: На мужа спикера палаты представителей США Пелоси совершено нападение
Но Пиньон раскритиковал Шумера за использование разжигающей ненависть риторики и поощрение насилия в отношении двух консервативных судей Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано. В марте 2020 года Шумер заявил, что судьи «заплатят цену», если проголосуют за ограничение права на аборт.