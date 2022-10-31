Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Угрозы стали поступать в адрес лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера после нападения на мужа палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает New York Post.

Чак Шумер (сс)Edward Kimmel

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«Было больше угроз в отношении выборных должностных лиц. Документально подтверждено, что я получил несколько», — отметил Шумер во время дебатов против соперника-республиканца Джо Пиньона.

«Мы должны успокоить риторику, — добавил демократ, — и осудить насилие там, где оно происходит».

Но Пиньон раскритиковал Шумера за использование разжигающей ненависть риторики и поощрение насилия в отношении двух консервативных судей Верховного суда Нила Горсача и Бретта Кавано. В марте 2020 года Шумер заявил, что судьи «заплатят цену», если проголосуют за ограничение права на аборт.