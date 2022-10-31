Ярославль, 31 октября 2022, 11:33 — REGNUM В Ярославле реконструкция бассейна «Лазурный» начнётся не раньше 2025 года. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил губернатор Михаил Евраев.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реконструкцию бассейна хотят получить до 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Затем на портале закупок появился контракт стоимостью в 16 миллионов 856 тысяч рублей на составление проекта реконструкции бассейна, который должен быть готов к марту 2023 года.
31 октября на заседании правительства Ярославской области губернатор Михаил Евраев заявил, что финансирование будет, однако в 2025 году.
При этом строительство другого крупного спортивного объекта — волейбольного центра — откладывать не будут. Завершить работы планируется к концу 2023 — началу 2024 года.
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