Ярославль, 31 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ярославле реконструкция бассейна «Лазурный» начнётся не раньше 2025 года. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил губернатор Михаил Евраев.

City-yaroslavl.ru Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реконструкцию бассейна хотят получить до 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Затем на портале закупок появился контракт стоимостью в 16 миллионов 856 тысяч рублей на составление проекта реконструкции бассейна, который должен быть готов к марту 2023 года.

31 октября на заседании правительства Ярославской области губернатор Михаил Евраев заявил, что финансирование будет, однако в 2025 году.

«На 2025 год уже принято решение федеральным центром о выделении средств почти 800 миллионов рублей на бассейн «Лазурный» в Ярославле, крытый ледовый корт в Рыбинске, ФОК в Петровском и Любиме. Необходимое софинансирование на эти цели из областного бюджета в районе 300 миллионов рублей мы заложили», — рассказал Евраев.

При этом строительство другого крупного спортивного объекта — волейбольного центра — откладывать не будут. Завершить работы планируется к концу 2023 — началу 2024 года.