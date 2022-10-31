Москва, , 11:27 — REGNUM Основаниями для роста экономики России в 2023 году может быть стабилизация текущей ситуации и, как следствие, увеличение экспорта в азиатские и европейские страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ, согласно которым российская экономика перейдет к росту во II полугодии 2023 года.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЦБ РФ ориентируется на статистические данные в динамике, согласно которым идёт рост экспорта российской продукции. Кроме того, внушает оптимизм стабилизация валютных рынков, что в перспективе позволит снизить ключевую ставку и простимулировать российских потребителей и производителей. Некоторое ослабление рубля также поддержит экспортеров в среднесрочной перспективе», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ООН прогнозируют, что ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 1,3%.

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