Херсон, 31 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Меры по укреплению обороны Херсона принимают власти региона, сообщил 31 октября заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Готовимся на сегодняшний момент к любому развитию событий. Занимаемся, работаем, ведем постоянную работу, укрепляем Херсон. Делаем всё возможное, чтобы дать по зубам нацистам и куче наемников», — сообщил Стремоусов ТАСС.

Ранее Стремоусов сообщил об установке инженерных заграждений в Херсоне и подготовке города к обороне. Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября ВСУ предприняли попытку наступления в районе села Брускинское, однако атаки были отбиты.