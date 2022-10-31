Грозный, , 11:26 — REGNUM Субъекты Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами по самому низкому в России показателю преступности. Первое место в стране, по данным МВД РФ, опубликованным РИА Новости, досталось Чечне, в которой на 100 тыс. жителей за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 12,5 преступлений.

Преступность

На втором месте расположилась Ингушетия с показателем 32,9, Между тем республика заняла третье место в стране по темпам прироста преступности (+10%). На третьем месте в рейтинге — Дагестан (36,6). Кабардино-Балкария заняла пятое место — 67,9 преступлений на 100 тыс. человек населения, Карачаево-Черкесия — девятое (75,1), Северная Осетия — 23-е место (89,3), Ставропольский край - 28-е (91,1).

Хуже всего с показателями преступности дела обстоят в Амурской области (161,8), Республике Алтай (161,6) и Бурятии (156).