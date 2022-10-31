Омск, 31 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту огнестрельного ранения подростка в Омске. Инцидент произошёл около 3 часов ночи 30 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

СУ СКР по Омской области Обрез подозреваемого, Омск

По предварительным данным, во время словесной ссоры во дворе жилого дома неизвестный выстрелил из обреза в 16-летнего студента. Пострадавший был госпитализирован.

По горячим следам правоохранители установили личность стрелявшего, им оказался 52-летний житель Ленинского округа. Возбуждены два уголовных дела за покушение на убийство и незаконное приобретение оружие.

«Кроме того, органами прокуратуры в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также действий законных представителей несовершеннолетнего», — добавили в ведомстве.