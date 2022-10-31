31 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Интервью политолога Вадима Трухачёва о процессах миграции и замещения мужского населения в России в условиях СВО.

Богдан Безпалько, , 19:32 — REGNUM Как строить политику государства по отношению к мигрантам из Средней Азии после инцидента в Белгороде? Какие страны являются для России союзниками, какие — попутчиками, а какие — паразитами? Об этом 31 октября ИА REGNUM рассказал политолог Вадим Трухачёв.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: В Белгороде был совершен теракт, в результате которого погибли 11 человек. Теракт совершили два выходца из Таджикистана, приобретшие недавно гражданство России. Нужно ли вносить изменения в миграционную политику РФ и, если да, то какие?

Вадим Трухачев: Данная история лишний раз высветила вопрос о том, кто к нам приезжает из Средней Азии. Очевидно, что к нам далеко не всегда едут лучшие представители её народов. А, прямо говоря, очень часто к нам едут преступники.

Потому в который уже раз встаёт вопрос о введении визового режима с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией.

Второй момент — получение гражданства РФ выходцами из Средней Азии. Разумеется, его надо автоматически давать всем русским и представителям иных народов, не имеющим государственности за её пределами. Возможно, всем носителям русского языка.

В связи с терактом в Белгороде необходимо ввести временный запрет на приобретение гражданства выходцам из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Снять его только после окончания СВО, ужесточив правила к владению русским языком и знанию основ нашей культуры, истории, законов и обычаев. Эти меры не должны касаться тех, кто указан в предыдущем абзаце.

Нелегальные мигранты Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

Кроме того, необходимо проверить всех выходцев из Средней Азии, получивших гражданство России, на предмет лояльности к ней. Само собой — на знание русского языка, основ культуры, истории и права. Тех, кто не пройдёт такую проверку, — лишать гражданства.

Надо автоматически лишать гражданства всех лиц с судимостью, а также тех, кто трижды привлекался к административной ответственности и хотя бы единожды нарушал миграционное законодательство. Естественно, и тех, кто приобрёл гражданство незаконным путём.

Необходимо лишать гражданства и тех выходцев из Средней Азии, кто скрывается от мобилизации.

Всерьёз встаёт вопрос и о том, насколько вообще можно давать оружие выходцам из Средней Азии. Вероятно, они в зоне СВО должны служить в стройбатах.

ИА REGNUM: В связи с мобилизацией (пусть и частичной) из экономики выпало большое количество мужчин. Ряд чиновников наверняка скажет Вам, что восполнить недостаток рабочей силы можно и проще мужчинами из Средней Азии/Туркестана.

Вадим Трухачев: Мы уже увидели под Белгородом, к чему это приводит. Есть и множество иных примеров подобного рода. Так что, если России и понадобятся мигранты, привлекать их лучше в других регионах мира. Например, в Латинской Америке, в Мьянме или на Филиппинах.

ИА REGNUM: В России нет законодательной базы для того, чтобы кого-то лишать гражданства.

Вадим Трухачев: У нас можно лишить гражданства, если оно приобретено с нарушениями. Проверки как раз и помогут выявить тех, кто получил российский паспорт без видимых на то оснований.

ИА REGNUM: Не разрушат ли предлагаемые Вами меры выстраивавшиеся Россией союзы — ЕАЭС и ОДКБ?

Вадим Трухачев: ЕАЭС и ОДКБ уже по факту почти не работают. Ни одна из входящих в них стран (разве что кроме Белоруссии) не показала себя как союзник России после начала СВО. В лучшем случае речь идёт о нейтралитете… Потому эти структуры как минимум нуждаются в глубокой реформе.

Саммит ОДКБ. Москва Kremlin.ru

ИА REGNUM: Но ведь человек, даже террорист, мог получить гражданство полностью в соответствии с процедурой. Он может не входить официально в состав экстремистских структур, но при этом разделять радикальные идеи.

Вадим Трухачев: Теоретически мог. Потому и нужен временный запрет на получение гражданства выходцами из Средней Азии. И нужно в целом в придачу к ужесточению правил въезда ввести пятилетний срок проживания в России перед получением гражданства. В его рамках соискатель гражданства обязан провести в России не менее 183 дней каждый год. И подтвердить это официально. В ходе этих пяти лет и можно будет его дополнительно проверить. Кроме того, он обязан отслужить в Российской армии.

ИА REGNUM: Вы уверены, что население Мьянмы или латиноамериканских стран захочет работать в РФ? Не поменяем ли мы просто одно зло на другое?

Вадим Трухачев: Гарантии нет никакой, но какая-то часть может и захотеть, учитывая более высокий уровень жизни населения в России. Мы ведь даже не пытались.

ИА REGNUM: Какие союзы могут прийти на смену ОДКБ и ЕАЭС? Можно ли эти союзы еще спасти (и нужно ли это?) Вон и Токаев, и Рахмон ведут себя откровенно по-хамски в адрес российского руководства.

Вадим Трухачев: На мой взгляд, эти союзы себя изжили. Надо укреплять союз с Белоруссией, а отношения с другими постсоветскими странами строить исключительно на двусторонней основе.

ИА REGNUM: Вадим, какие страны можно с полным основанием назвать союзниками России? Какие — попутчиками? Какие — паразитами? Нужно ли России вести себя жестче по отношению к среднеазиатским республикам?

Вадим Трухачев: К сожалению, союзниками России можно считать только её армию, флот и ВКС. Ни одну страну союзником в полной мере назвать нельзя. Можно выделить Сербию с подчёркнуто положительным отношением к России её народа. Но с сербской властью всё куда сложнее.

Попутчиков достаточно много. Наиболее близкие — Сирия, КНДР, Куба, Венесуэла, Никарагуа. Более «отдалённые» — десятки стран, не желающих идти в фарватере Запада. Крупнейшие из них — Китай и Индия.

Паразитов — шесть: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Молдавия. Как видно, все они — страны постсоветского пространства. И естественный ответ — со всеми ними надо вести себя намного жёстче, чем сейчас.

ИА REGNUM: Белоруссия не входит в это число?

Вадим Трухачев: Белоруссия и Казахстан — тут сложнее. Они скорее стоят между паразитами и попутчиками. Во всяком случае, они или меньше сидят на шее (Казахстан), или хоть что-то дают взамен (Белоруссия). Хотя и с них надо спрашивать куда строже, чем сейчас.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

ИА REGNUM: На заседании Совбеза РФ рассматривались миграционные вопросы. Может ли это означать именно то самое изменение миграционной политики?

Вадим Трухачев: Пока говорить об этом рано. Скорее, речь может идти о несущественном усложнении процедуры въезда, но не более того.

ИА REGNUM: Казахстан подчеркнуто преследует пророссийских симпатизантов (таких как Ермек Тайчибеков) и просто русских. Почему? Не понимают, что Россия «запирает» весь транзит?

Вадим Трухачев: Казахстан строит подчёркнуто национальное государство, где в роли «точки отталкивания» выступают Россия и русские. И где русским места нет. И всё продолжится до тех пор, пока Россия не увяжет отношения с Казахстаном с положением там русскоязычного населения, русских и пророссийских активистов.

ИА REGNUM: Но разве все остальные страны не строят точно такие же «подчеркнуто национальные» этнократии?

Вадим Трухачев: Строят, но в других странах Средней Азии и Закавказья русские не являются коренным населением, и их оттуда надо забирать. Но пока этого не сделано — и с ними тоже это надо увязывать.

ИА REGNUM: Можно ли что-либо сделать с переводами гостевых рабочих? Ведь это, по сути, утечка капитала. Наложить налог, перевести все переводы в систему «Мир», сделать их возможными исключительно в рублях?

Вадим Трухачев: В нынешних условиях следует ограничить такие переводы 10 тысячами рублей в месяц на человека. А через банки, находящиеся под западными санкциями, и вовсе такие переводы запретить.