Волгоград, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Авария на коллекторе https://www.volgograd.ru

Порыв канализационного коллектора произошёл на территории сквера имени Александры Пахмутовой, что повлекло смещение грунта по склону в сторону поймы реки Царица, а также выход канализационных стоков на прилегающую территорию.

В результате аварии от горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения отключено более одной тысячи многоквартирных домов, 17 тысяч частных домовладений, расположенных на территории Советского и Ворошиловского районов Волгограда. В общей сложности отключение ресурсов затронула 150 тысяч человек, а также восемь учреждений с круглосуточным пребыванием граждан. Приостановлена деятельность школ и детских садов в двух районах.

Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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