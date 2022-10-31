Осло, , 14:49 — REGNUM Специальная военная операция резко изменила перспективы безопасности в мире, в том числе в отношении Арктики. На этом фоне архипелаг Шпицберген снова стал предметом споров между Россией и Норвегией. Должна ли Норвегия опасаться российского присутствия на архипелаге? Таким вопросом задался Турид Остин Велер, исследователь из Арктического университета Норвегии, сообщает High North News.

Шпицберген Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, после начала специальной военной операции обеспечение безопасности северных границ России стало ещё более приоритетным. С другой стороны, добыча ресурсов в сочетании с ростом туризма и ожидаемым ростом судоходства делает присутствие в Арктике привлекательным с экономической точки зрения в глобальном масштабе.

«Российские интересы на архипелаге вписываются в эту картину, где присутствие граждан России обеспечивается Договором о Шпицбергене. Москва владеет там 251 квадратным километром земли. Шпицберген — единственное место, где Россия и её предшественник Советский Союз сосуществовали на одной территории со страной-членом НАТО, что делает архипелаг уникальным случаем на мировой арене. Обеспечивая своё присутствие на Шпицбергене, Россия прикрывает стратегически важный район в Северном Ледовитом океане», — указано в сообщении.

Турид Остин Велер утверждает, что даже несмотря на то, что угольная промышленность в Баренцбурге стала действительно прибыльной, потенциал добычи других ресурсов, таких как нефть и газ, достаточен, чтобы Россия продолжила наращивать присутствие на архипелаге.

«Более того, после того, как ответственность за «Арктикуголь» перешла от министерства энергетики к министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики, это свидетельствует о растущем внимании к Шпицбергену со стороны российских властей», — пишет Велер.

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«Москва сохранит свое присутствие на Шпицбергене в рамках усилий по обеспечению безопасности северных границ России. Кроме того, добыча ресурсов и потенциально бурное развитие туризма и судоходства подпитывают интерес России на архипелаге. Российское присутствие на Шпицбергене само по себе не представляет угрозы норвежским интересам», — считает представитель Арктического университета Норвегии.

Кроме того, он добавил, что, несмотря на ухудшение двухсторонних отношений, нет признаков того, что Россия планирует подвергать сомнению территориальные права Норвегии, а у Осло нет причин опасаться присутствия России.

Он также отметил демарш, совершённый властями Норвегии с недопуском российских грузов на российскую часть Шпицбергена.

Напомним, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, 6 июля, после многочисленных дискуссий норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о том, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

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