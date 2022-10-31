Кострома, 31 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Костромской области с 1 ноября стартует осенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направит 400 юношей. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Наталья Диева Военный комиссариат Костромской области

Число костромичей, которых призовут в рамках этой кампании, будет меньше, чем осенью 2021 года. Тогда срочниками стали 600 человек.

Официально призыв продлится до 31 декабря, всего в России планируется набрать 120 тысяч срочников — на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу заявляют, что призывники не будут направляться в зону специальной операции.