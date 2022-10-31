Вашингтон, 31 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Международная торговля с Россией резко возросла в 2022 году, несмотря на то, что многие страны ввели санкции после начала спецоперации на территории б. УССР. Об этом 31 октября пишет The New York Times.

Рост

Отмечается, что с февраля 2022 года больше всего импорт из России нарастили Индия (+430%), Турция (+213%) и Бразилия (+166%).

При этом объём экспорта в Россию упал почти во всех странах, кроме Турции и Китая, которые увеличили поставки на 113% и 24% соответственно.