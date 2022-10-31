Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM Средний размер заработной платы в Нижнем Новгороде сейчас составляет чуть больше 55 тысяч рублей. Об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев в ходе прямого эфира в соцсетях.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, в сравнении с 2019 годом этот показатель увеличился на 30% или на 12,7 тысячи рублей.

Также глава муниципалитета отметил, что уровень официальной безработицы в столице Приволжья по-прежнему остаётся стабильно низким — за последние три года он снизился с 4% до 0,5%.

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