Москва, 31 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сегодня, 31 октября, в Сочи для переговоров с президентов России Владимиром Путиным прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Primeminister.am Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян

В ходе переговоров планируется рассмотреть реализацию трёхсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

Также Путин, Алиев и Пашинян наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности в Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхсторонние переговоры в Сочи пройдут по инициативе России.

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