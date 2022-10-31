Стокгольм, 31 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Швеция поставит киевскому режиму более современное вооружение в рамках своей новой оборонной политики, заявил 30 октября министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Швеция будет более активно поддерживать Киев, сказал Йонсон. «Моя первая двусторонняя встреча состоялась с министром обороны [б. УССР] Алексеем Резниковым», — добавил он.

По словам Йонсона, эти заявления иллюстрируют три приоритета, озвученные новым шведским правительством во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на предыдущей неделе, и все они связаны с конфликтом между Москвой и Киевом, а именно конфликт на территории б. УССР, скорейшие инвестиции в оборону Швеции и заявка Швеции на вступление в НАТО.

Шведские власти пока не уточнили, о каких современных вооружениях идет речь, однако представитель Христианских демократов по оборонной политике Микаэль Оскарссон ранее выделил две системы вооружений как наиболее актуальные: переносной зенитно-ракетный комплекс RBS 70 и самоходная артиллерийская установка Archer.