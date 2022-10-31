Днепропетровск, Бывш. УССР, , 11:17 — REGNUM Взрывы прогремели возле города Павлоград Днепропетровской области, сообщили 31 октября киевские СМИ.

Взрыв Michael Deal

По данным журналистов, в городе Павлограде, где находится крупный железнодорожный узел, погремели взрывы. Данный населённый пункт используется ВСУ для снабжения своей группировки в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Также появились данные о взрывах в самом Днепропетровске. Подробностей случившегося пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 31 октября на территории бывш. УССР прогремели взрывы.