Днепропетровск, Украина, 31 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Взрывы прогремели возле города Павлоград Днепропетровской области, сообщили 31 октября киевские СМИ.

Michael Deal Взрыв

По данным журналистов, в городе Павлограде, где находится крупный железнодорожный узел, погремели взрывы. Данный населённый пункт используется ВСУ для снабжения своей группировки в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Также появились данные о взрывах в самом Днепропетровске. Подробностей случившегося пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утром 31 октября на территории бывш. УССР прогремели взрывы.