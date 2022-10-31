Мелитополь, , 11:17 — REGNUM Во временно оккупированном киевскими нацистами городе Запорожье вновь прогремели взрывы. Об этом 31 октября сообщает прокиевское издание «strana. ua» в своём телеграм-канале.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новые взрывы в Запорожье. Их подтвердили в городском совете», — говорится в сообщении.

Также в другом сообщении выложена фотография с места этих взрывов, на которых запечатлён поднимающийся в небо густой чёрный дым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городах Днепропетровск и Павлоград, захваченных террористическим режимом Киева, прогремело несколько новых взрывов.