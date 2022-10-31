Париж, 31 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Гражданин Франции погиб в ужасной давке, которая произошла во время празднования Хеллоуина в Южной Корее, сообщает Le Figaro.

Whoisgalt Жители Сеула. Южная Корея

«С большой грустью мы узнали о гибели одного из наших соотечественников во время трагедии в Сеуле», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

Двое французов также получили ранения, но сейчас они выписаны из больницы. Посольство Франции в Южной Корее «рекомендует французским гражданам как можно скорее связаться со своими близкими, чтобы успокоить их».

Вскоре после объявления о трагедии президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жителям Сеула, заявив: «Франция рядом с вами».