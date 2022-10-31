Первомайск, ЛНР, 31 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайска в Луганской Народной Республике разрушено одно из зданий бывшей больницы, повреждено остекление мастерских колледжа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

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«Разрушено одно из зданий имущественного комплекса бывшей Менжинской больницы, которая на данный момент законсервирована. Взрывной волной повреждено остекление мастерских Первомайского колледжа», — уточнил он.

О пострадавших информации пока нет.

ИА REGNUM сообщало, что в донецкой Горловке в результате обстрела киевских боевиков погибла пожилая женщина.

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