Москва, 31 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В дальнейшем Банк России постарается избежать резких движений в отношении ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Произошел тот редкий случай, когда прогнозы большинства экспертов оправдались, Банк России взял паузу и оставил ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%, — сказала Белянчикова. – На ставку сегодня влияет целый ряд факторов, действующих разнонаправленно, что позволяет говорить об оптимальности такого решения. Подобный уровень ключевой ставки является достаточно низким для заинтересованности реального сектора в кредитах, с одной стороны, и достаточно высоким, чтобы работать на сдерживание инфляции, с другой. В то же время стабильная ставка позволяет гражданам не отказываться от накоплений в пользу крупных покупок».

По ее словам, дальнейшее движение ключевой ставки может оказаться любым, в том числе при необходимости возможен ее небольшой рост.

«В любом случае при сохранении сегодняшней ситуации резких движений в этой сфере от регулятора ожидать не следует», — подытожила Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 28 октября по итогам заседания ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на фоне низкой инфляции.