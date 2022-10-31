Волгоград, 31 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Аварийно-восстановительные бригады завершили земляные работы на месте порыва канализационного коллектора в Волгограде, сообщает 31 октября пресс-служба администрации города.

https://www.volgograd.ru Аварийный коллектор

Рабочие полностью открыли повреждённый участок коллектора. Накануне вечером на одну из ветвей трубопровода установили пневматическую заглушку, что позволило прекратить сток нечистот и начать демонтировать старые трубы. К утру 31 октября бригады смогли заменить 65% повреждённых конструкций. После восстановления одного из двух трубопроводов коллектора, коммунальные службы запустят подачу водоснабжения жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе в пойме реки Царицы произошла ночью 28 октября. На время восстановительных работ было принято решение отключить от водоснабжения два района Волгограда.

Вскрыв грунт, специалисты увидели, что одновременно были повреждены основная и резервная линии коллектора диаметром 1200 мм. Кроме того, трубопровод на данном участке выполнен из металла, не предназначенного для подобных сетей и имел высокую степень износа.

Власти ввели в Волгограде режим чрезвычайной ситуации.