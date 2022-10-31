Астрахань, , 11:14 — REGNUM Уголовное дело в отношении директора фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, рассмотрит суд в Астрахани. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Астраханской области.

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Два контракта на выполнение работ по ремонту судового оборудования на земснаряде на общую сумму более 9,3 миллиона рублей с частной фирмой заключил астрахански филиал ФГУП «Росморпорт». Как полагает следствие, директор фирмы представил документацию о выполнении полного объема работ по контракту, однако фактически работы выполнены на общую сумму 7,4 миллиона рублей. 1,9 млн рублей оказались похищены, считают следователи.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального Следственного комитета с УФСБ России по Астраханской области. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.