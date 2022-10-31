Москва, 31 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, которое проектирует и изготавливает космические аппараты, — АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» получило сразу четыре финансовых иска от Роскосмоса. Претензии госкорпорации арбитраж Москвы ещё к производству не принял. Общая сумма претензий по ним составляет почти 400 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Все заявления зарегистрированы в базе суда 28 октября 2022 года. По первому иску речь идёт о взыскании 225 987 018,38 рубля, по второму — 4 725 711,83 рубля, по третьему — 64 295 429,76 рубля и четвертому — 4 919 023,89 рубля. Детали пока не известны.

Стороны связывают между собой многочисленные контракты.