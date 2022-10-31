Москва, , 11:13 — REGNUM Известие о массовых взрывах в Киеве, Харькове, других городах Украины 31 октября прокомментировал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Андрей Медведев:

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

«Недолго радовались в Киеве после атаки на Севастополь. Русские спокойно, без суеты все оценили, в выходные никто никуда не бежал, а в понедельник (надо понимать, после консультаций с энергетиками) был нанесён массовый удар по энергосистеме Украины.

То есть за один повреждённый тральщик мы основательно вынесли с десяток энергообъектов. Ничего такой размен. А на дворе конец октября, не знаю, как там в Киеве, а в Подмосковье уже первый снег выпал.

Посмотрим, конечно, сколь серьёзный урон был нанесён. Но вообще намёк более чем жирный. На каждый теракт будет десятикратный ответ. И оказывается, можно не грозить, не заявлять про красные линии и прочее всякое. А просто засадить ракетой. И все. И без слов понятно, о чем это».

Как сообщало ИА REGNUM, в атаке киевского режима на Севастополь 29 октября были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Утром, 31 октября, о прилётах рассказали мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской области Алексей Кулеба.

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